Branco di leoni in fuga. Allerta in Sudafrica

Un branco di 14 leoni è in libertà nei pressi di una comunità mineraria confinante con il Kruger National Park in Sudafrica: lo hanno detto alcuni funzionari venerdì, avvisando tutte le persone di essere vigili. I leoni sono stati avvistati attorno alla miniera di fosfato di Foskor, fuori dalla città di Phalaborwa, sul confine occidentale del famoso parco naturale, che è recintato. Si sospetta che i grandi felini siano fuggiti dal parco, ha detto il governo della provincia settentrionale del Limpopo, che ha incaricato i ranger di monitorare la situazione. «I dipendenti della miniera di Foskor e il pubblico devono restare sempre all’erta», ha sottolineato il dipartimento provinciale dell’ambiente e del turismo in una dichiarazione online. Il governo vorrebbe che i leoni venissero catturati e riportati nel parco, ma il portavoce del Kruger, Ike Phaahla, ha detto che questo non è fattibile, dato che «continueranno a fuggire perché altri leoni dominanti li cacciano». «Abbiamo bisogno - ha spiegato - di identificare un parco dove possano stabilire il loro territorio».