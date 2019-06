Giallo in hotel, tre turisti morti nello stesso resort

Una donna della Pennsylvania, e cinque giorni dopo una coppia del Maryland sono stati trovati morti nello stesso albergo nella Repubblica Domenicana. Miranda Schaup-Werner, 41 anni, di Allentown, in Pennsylvania, è arrivata all'hotel Bahia Principe a La Romana il 25 maggio, ha riferito il portavoce della famiglia, Jay McDonald, all'affiliata della CNN, WFMZ. Era con suo marito, Dan Werner, per festeggiare il loro nono anniversario quando improvvisamente dopo aver bevuto un drink dal minibar è crollata nella sua stanza d’albergo.

"Un momento era seduta lì felicemente sorridendo e scattando foto e il momento successivo provava un dolore acuto e ha chiamato Dan mentre crollava a terra", ha detto McDonald. "Era comprensibilmente scioccato, il tutto è stato davvero assurdo." La famiglia Schaup-Werner sostiene che la donna era completamente sana prima della sua morte. Cinque giorni dopo, il 30 maggio, la coppia Maryland Edward Nathaniel Holmes, 63 anni, e Cynthia Ann Day, 49 anni, hanno mancato il loro orario di check-out previsto in quello stesso albergo. Così, i dipendenti dell'hotel sono andati a controllate in camera e li hanno trovati morti, ha detto la polizia alla CNN.

Le famiglie delle vittime sono alla ricerca di risposte dopo la perdita dei loro cari nella stessa località a soli cinque giorni di distanza. In una dichiarazione alla CNN, il Dipartimento di Stato ha confermato la morte dei tre cittadini statunitensi nella Repubblica Dominicana il mese scorso. "Offriamo le nostre più sincere condoglianze alle famiglie per la loro perdita", ha detto. Dopo la morte di Day e Holmes, la polizia nazionale della Repubblica Dominicana ha dichiarato che l'autopsia ha concluso che la coppia ha avuto insufficienza respiratoria ed edema polmonare, una condizione causata dall'eccesso di liquido nei polmoni. Nella stanza sono stati trovati vari farmaci destinati a trattare la pressione alta, ha detto la polizia. Non c'erano segni di violenza nella stanza.

Tutte e tre le vittime si sono registrate nell’albergo il 25 maggio - lo stesso giorno in cui è morto Schaup-Werner. La coppia stava facendo il check-out cinque giorni dopo, quando sono stati trovati morti. I loro corpi sono stati trasportati all'Istituto Nazionale Domenicano di Scienze Forensi per un esame. "Siamo profondamente rattristati dall'incidente in uno dei nostri hotel di La Romana, Repubblica Dominicana, e vogliamo esprimere le nostre più sentite condoglianze alla loro famiglia e ai loro amici", ha detto Bahia Principe Hotels in un comunicato dopo la morte della coppia.