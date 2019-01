Sgarbo all'Italia, la Germania si ritira dalla missione "Sophia"

La decisione di Berlino di sospendere la partecipazione all’operazione Sophia, sarebbe la conseguenza della riluttanza del governo italiano a permettere ai rifugiati di sbarcare. È quanto riferisce la Dpa. Davanti alla Commissione Difesa ed Esteri, il generale Eberhard Zorn ha spiegato che la nave ’Augustà avrebbe dovuto essere sostituita all’inizio di febbraio dalla nave ’Berlin’, ma questo non avverrà. La ’Berlin’ si terrà comunque pronta e potrebbe essere nel Mediterraneo nel giro di due settimane, se la decisione verrà annullata. Lanciata nel 2015 per arrestare i trafficanti di esseri umani, in questi anni le imbarcazioni impiegate nell’operazione Sophia hanno per lo più salvato i rifugiati da imbarcazioni insicure, tra l’incertezza su dove sbarcare.