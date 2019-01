Bomba nel ristorante in Siria. Tra i 16 morti anche 2 soldati Usa

Sale a 16 il numero delle vittime dell’attentato suicida compiuto nella città siriana di Manbij, rivendicato dal gruppo jihadista Isis. Tra le vittime 2 militari Usa, nove civili siriani e cinque uomini della milizia curda delle Forze democratiche siriane (Sdf), come ha riferito l’Osservatorio siriano per i diritti umani con sede a Londra. La coalizione non ha divulgato il numero delle vittime. L’esplosione è avvenuta in un ristorante nel centro della città.