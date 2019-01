Eroe bambino. A 11 anni salva uomo che stava annegando in piscina

A St. Paul, nel Minnesota, Advaik Nandikotkur, un ragazzino di 11 anni e di soli 36kg, ha salvato un uomo che stava affogando in piscina. Il fatto sconvolgente è avvenuto in una piscina coperta nel complesso di appartamenti nella periferia di St. Paul, nel Minnesota. L’uomo di 34 anni era arrivato a circa due metri di profondità, tentando di risalire dimenandosi con le braccia tese e la bocca e gli occhi spalancati.

La madre di Advaik, Lalitha Mareddy, ha detto che c'erano almeno nove uomini intorno alla piscina. Ma quando ha urlato aiuto, nessuno ha risposto perché non sapevano nuotare. Il padre di Advaik, Raghu Nandikotkur, ha tentato di salvare l'uomo saltando dentro con un tubo galleggiante, ma "mi stava spingendo su e non ero in grado di afferrarlo", ha detto. Così, Advaik è entrato in scena. "Mi ricordavo di averlo visto andare sul fondo della piscina e raccogliere anelli e salire ", ha detto Mareddy, ricordando le lezioni di nuoto del giovane ragazzo. "Se può andare a prendere tre cose trattenendo il suo respiro…". Il bimbo della quinta elementare si è tuffato, ha afferrato il polso dell'uomo e l’ha portato in superficie. "Advaik ha capito la situazione", dice sua madre. "C'è stata un'emergenza". Una volta arrivati sulla superficie della piscina, il padre di Advaik ha aiutato ad afferrare l'uomo e trainarlo verso il bordo della piscina. I vicini l'hanno aiutato a tirarlo fuori dalla piscina, dove lo zio di Advaik, Suseel Kumar Nandikotkur, è entrato in azione. Sebbene non avesse mai preso una lezione di CPR, lo zio del piccolo eroe ha iniziato a spingere sul petto dell'uomo incosciente e a fargli la respirazione bocca a bocca. Dopo circa tre minuti, l'uomo ha iniziato a muovere gli occhi e le mani. A quel punto, i paramedici erano arrivati ​​per dargli ossigeno e portarlo in ospedale.

La polizia ha detto alla CNN è in ottime condizioni. "Non ho mai sentito parlare di un ragazzo che salta dentro una piscina e salva un adulto che sta affogando", ha detto il poliziotto Aaron Machtemes. "Gli agenti sulla scena hanno commentato che l'uomo è stato molto fortunato ad essere sopravvissuto". Advaik ha detto di essersi sentito sollevato dal fatto che, nonostante la sua giovane età, sia stato in grado di aiutare. "Ho solo avuto questa speranza in me", ha detto. Il giorno seguente, il sopravvissuto ha visitato la famiglia Nandikotkur per ringraziarli. Le troupe televisive locali erano lì per registrare l'incontro. "Ha detto grazie, e poi sono andato in un'altra stanza perché non sono molto interessato a discorsi da adulti", ha detto Advaik. L'uomo gli ha dato una carta regalo da 50 dollari di Macy, ma Advaik ha detto che non gli importava molto. Ciò che conta, ha detto, è che l'uomo è vivo. La polizia di Eagan ha anche nominato Advaik per il "Life Saving Award" del dipartimento. Sua madre e suo padre dicono di essere molto orgogliosi del loro figlio - e sono contento che gli abbiano fatto fare lezioni di nuoto.