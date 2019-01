Grida "Allah" e accoltella tre persone. Terrore a Manchester

Terrore a Manchester nell'ultima notte dell'anno. Ieri sera un uomo ha accoltellato tre persone, tra cui un agente di polizia, alla stazione ferroviaria Victoria ed è stato arrestato. I feriti, un uomo ed una donna, oltre al poliziotto accoltellato ad una spalla, sono stati ricoverati in ospedale. Un testimone oculare ha dichiarato che l'assalitore ha gridato "Allah", riporta l'edizione online di Manchester Evening News. Sul caso indaga l'antiterrorismo.

Aftermath of suspect terror attack at Manchester Victoria Station, taken by Sam Clack (@Clack_Sam) pic.twitter.com/PB0E9iniQr