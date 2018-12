Il Giappone riapre la caccia alle balene

Il Giappone ha annunciato il suo ritiro dall'International Whaling Commission (IWC), la commissione internazionale per la caccia alle balene, e la ripresa della caccia commerciale nelle sue acque territoriali e nella sua zona economica esclusiva a partire da luglio.

"Nella sua lunga storia, il Giappone ha usato le balene non solo come fonte di proteine ​​ma anche per una varietà di altri scopi", legge una dichiarazione ufficiale rilasciata mercoledì. "L'impegno nella caccia delle balene ha sostenuto le comunità locali e in tal modo ha sviluppato la vita e la cultura dell'uso delle balene".

Il tentativo di riprendere la caccia commerciale delle balene è stato molto criticato dai gruppi e governi dedicati alla conservazione della loro specie. "La dichiarazione non è al passo con la comunità internazionale, per non parlare della protezione necessaria per salvaguardare il futuro dei nostri oceani e di queste maestose creature", ha dichiarato Sam Annesley, il direttore esecutivo di Greenpeace Japan, un’organizzazione dedicata alla preservazione dell’ambiente. "Il governo del Giappone deve agire con urgenza per conservare gli ecosistemi marini, piuttosto che riprendere la caccia commerciale". L'Australia ha definito la decisione del governo Giapponese di ritirarsi dall'IWC "deplorevole", e ha esortato il Giappone a tornare alla convenzione come una "questione di priorità", in una dichiarazione diffusa mercoledì.

La caccia commerciale alla balena è stata vietata in virtù di una moratoria della Commissione internazionale per la caccia alle balene del 1986. Ma il Giappone ha usato una scappatoia per continuare a cacciare le balene legalmente dal 1987. Nello stesso modo Islanda e Norvegia si oppongono alla moratoria e continuano a cacciare le balene.

Nel settembre del 2018, la maggioranza dei paesi membri al simposio annuale dell'IWC in Brasile ha approvato una risoluzione non vincolante che affermava che la caccia commerciale alla balena non era più un'attività economica valida o necessaria per la ricerca scientifica.