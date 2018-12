Vandali assaltano il cimitero ebraico

In un cimitero ebraico fuori Strasburgo, in Francia, sono stati vandalizzate lapidi ed un memoriale dell'Olocausto con graffiti antisemiti. L’atto di vandalismo è stato scoperto al cimitero ebraico di Herrlisheim, dove trentasette lapidi sono stata profanate con dipinti di svastiche naziste. Poche ore dopo un uomo armato ha iniziato a sparare nel mercatino di Natale di Strasburgo, uccidendo quattro persone e ferendone 13.

Secondo quanto riportano le autorità alla CNN, la polizia ha ucciso il sospetto. Non è ancora accertato se il vandalismo e l'attacco fossero collegati. Il ministro degli Interni francese Christophe Castaner, ha denunciato l'assalto. "Quando un luogo di raccoglimento viene profanato, l'intero Paese è contaminato" ha twittato. "Sono venuto questa mattina per sostenere la comunità ebraica e tutti gli abitanti di Herrlisheim dopo i degradi antisemiti e xenofobi commessi in questo cimitero israelita". Il ministro aggiunge che è stato fatto di tutto per identificare e catturare i responsabili di questo atto profano, e che ha piena fiducia nella polizia.

Il dipartimento francese, Bas-Rhin, dove si è verificato l’atto, ha rilasciato una dichiarazione che fa riferimento ad una situazione simile che si è verificata in un cimitero ebraico di Sarre-Union nel 2015. "Mentre le tombe del cimitero Sarre-Union, dissacrate nel 2015, sono ancora in rovina, questo nuovo atto odioso non fa altro che amplificare il sentimento di esasperazione della comunità ebraica di fronte al crescente antisemitismo. Il Concistoro lancia un solenne appello alle autorità e in particolare al Presidente della Repubblica affinché vengano adottate misure efficaci e pragmatiche per garantire la sicurezza.