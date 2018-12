Dal Brasile arriva una piccola, ma toccante storia di Natale: Cesare, un clochard, viene ricoverato in ospedale e i suoi cani lo aspettano sulla soglia della porta in attesa che ritorni. Proprio come fece il cane Hachiko con il suo padrone, il professor Hidesaburō Ueno, nel 1934.

Il 10 dicembre scorso, Cris Mamprim, giovane infermiera nell’ospedale Regional Alto Vale di Rio do Sul, ha pubblicato sul suo profilo Facebook una foto che in poche ore ha fatto il giro del mondo diventando virale. La donna ha postato lo scatto e commentato: “Con tanta gente malvagia in giro, oggi ho visto questa scena. Nell’ospedale in cui lavoro, alle 3 del mattino, mentre il loro proprietario (un senzatetto) veniva ricoverato, i suoi amici lo aspettavano alla porta. Una persona semplice, senza lusso, che si affida agli aiuti altrui per sfamarsi, per superare il freddo, i dolori, le cattiverie del mondo. Al suo fianco ha i migliori compagni e lo scambio è reciproco. Uno scambio d’amore, di affetto, calore e comprensione. L’uomo ci ha confessato che si toglie il pane di bocca per nutrirli. Non so come sia la sua vita, perché vive per strada e non voglio saperlo né giudicare, ma ammiro il rispetto e l’amore che ha per i suoi animaletti. Vederli così, aspettare sulla porta, mostra solo quanto sono ben curati e amati. Oh se tutti fossero così.... se non avessero cattiveria e non facessero maltrattamenti”. Il senzatetto si chiama Cesare e grazie a questo post ha ricevuto offerte di aiuto. Felice Cris che non si aspettava tanta risonanza e tanto affetto.