Spari e morti al mercatino di Natale. 350 uomini danno la caccia al killer

Tre morti e 13 feriti tra cui un giornalista italiano. E' il nuovo bilancio dell'attacco di ieri sera al mercatino di Natale di Strasburgo. La polizia con 350 uomini continua a cercare il killer, Cherif C., ferito e ancora in fuga. L'uomo, un 29enne di origine maghrebina, è già stato condannato a due anni per aggressione ed era sfuggito all'arresto poche ore prima della sparatoria.

"Tutto il mio sostegno agli amici francesi colpiti ancora una volta dall'orrore e dalla codardia. I miei pensieri alle vittime e ai familiari". Così il premier belga, Charles Michel, su Twitter a seguito dell'attacco ai mercatini di Natale di Strasburgo. "L'attenzione è massima nei confronti di estremisti e terroristi islamici". Lo scrive su Facebook il ministro dell'Interno, Matteo Salvini. "Siamo tutti vicini al popolo francese, colpito ancora una volta da un vigliacco attentato terroristico che ha causato morti e feriti". Lo scrive su Twitter il vicepremier Luigi Di Maio. "Con l'Unità di Crisi seguiamo con attenzione l'evoluzione dei tragici fatti di Strasburgo. I miei pensieri sono per le vittime, i feriti e i loro familiari. Ci stringiamo alla Francia colpita”. Così il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi in un tweet. "Solidarietà di tutta la nazione a Strasburgo, alle nostre vittime e ai loro famigliari". Lo scrive infine il presidente francese Emmanuel Macron in seguito all'attentato ai mercatini di Natale di Strasburgo.