Meghan contro Kate? In realtà la guerra è tra Harry e William

Natale con i tuoi e Pasqua con chi vuoi. Dopo il richiamo all’unità familiare imposto dalla Regina Elisabetta per il giorno di Natale, non si placano le indiscrezioni sugli screzi casalinghi. L'ultimo episodio di quella che sembra una guerra tra parenti serpenti è la mancata presenza di William e Kate a un evento ufficiale. E il "Sun" rilancia: "I veri attriti sono tra i figli di Lady D".

Il Duca e la Duchessa del Sussex ovvero Harry e Meghan Markle hanno partecipato a una riunione della Royal Foundation e alla successiva festa di Natale, mentre il Duca e la Duchessa di Cambridge, William e Kate, non si sono presentati alimentando le voci che li vogliono ai ferri corti. La mancata presenza è sembrata singolare perché il Principe William e Kate inaugurarono la fondazione insieme a Harry e Meghan all’epoca dei “Fab Four”.

Un portavoce di Kensington Palace ha precisato che i Cambridges non erano attesi in quanto "Le loro altezze reali partecipano a queste riunioni a turno", ma ai più è apparsa come un’occasione persa per fugare ogni dubbio. Una fonte interna ha evidenziato: “E’ stato tutto molto allegro. È un peccato che William e Catherine non si siano presentati”. La stampa inglese però punta il dito contro Harry e William più che contro Meghan e Kate. Secondo “The Sun”, infatti, Harry accusa il fratello maggiore William di aver provato a “distruggere la sua relazione con Meghan”.

Il futuro Re d’Inghilterra avrebbe espresso “preoccupazione” su Meghan Markle, attrice divorziata e con una famiglia ingombrante che la descrive avida e cinica, e avrebbe cercato anche di dare consigli a Harry all’inizio della sua storia con Meghan. Il secondogenito di Lady Diana avrebbe respinto al mittente i suggerimenti sulla sua vita privata e la successiva ferrea protezione nei confronti di sua moglie avrebbe creato un muro con William. Una voce di Corte ha riferito al tabloid: “Credo che Harry senta di non aver potuto proteggere sua madre, quindi sta proteggendo sua moglie. Questo è il suo modo di espiare. Non tollera assolutamente nessuna critica a Meghan ed è così sensibile che spesso vede critiche o negatività dove non ce n'è”.

Dunque, i primi attriti risalgono a un anno fa e le cose sono peggiorate quando Meghan si è sentita respinta da Kate restia a concederle l’amicizia e quando i fratelli si sono sfidati per le nomine di Palazzo. A questo si aggiunga che la Markle ha dimostrato un carattere tutt’altro che remissivo. Ha sorpreso la Royal Family per piglio e acume oltre che per i capricci che hanno indotto sei addetti a dare le dimissioni. Dunque, è sempre più probabile che dietro il trasferimento da Kensington Palace a Frogmore Cottage, ci sia la faida segreta.