Dopo 80 anni tornano gli squali nel Massachusetts

Sabato, Arthur Medici di Revere, 26 anni, è stato attaccato ed ucciso da uno squalo in una spiaggia di Cape Cod, una penisola nello Stato del Massachusetts a sud est di Boston. Gli esperti hanno dichiarato alla CNN che questo è il primo attacco di squalo mortale nel Massachusetts da oltre 80 anni. L'uomo è stato morso verso mezzogiorno da quello che, analizzata la forma del morso, sembra essere uno squalo. La polizia ha rilasciato dei dettagli tra cui il luogo dove è avvenuto l’attacco, ossia nella spiaggia di Newcomb Hollow. I testimoni dell’incidente hanno detto ai poliziotti che la vittima e un altro uomo sono stati imbarcati su un boogie a 30 metri dalla spiaggia quando si è verificato l'incidente. Medici di Revere, dopo esser stato attaccati ha ricevuto il primo soccorso immediato, incluso il CPR, ma è deceduto nell’ospedale di Cape Cod a Hyannis.

Chris Hartsgrove, vicecapo sostituto di Cape Cod National Seashore, ha dichiarato che le ferite sembrano essere di uno squalo. La causa ufficiale della morte deve ancora essere determinata dal medico legale. Gli squali sono stati avvistati spesso negli ultimi anni nell’area di Cape Cod, e questo fenomeno si tende ad associare con l’aumento della popolazione di foche grigie. Il mese scorso, un uomo di 61 anni ha riportato ferite da morso di squalo a Capo Cod. L'incidente si è verificato a Truro, all'interno del confine di Cape Cod National Seashore. L'uomo era in piedi a circa 30 metri al largo quando è stato attaccato.

Secondo il Museo di Storia Naturale della Florida, l'ultimo attacco mortale da parte di uno squalo nel Massachusetts si era verificato nel 1936. Gavin Naylor, il direttore del programma, ha detto alla CNN che tali attacchi sono "molto rari" e che "gli attacchi di squalo d’estate sono una conseguenza diretta dell’avere più persone e più animali nell'acqua." Naylor consiglia di non andare in acqua da soli, e soprattutto non all'alba o al tramonto. Così adesso dopo quasi 80 anni di silenzio, le spiagge di Cape Cod hanno riappeso i segnali di pericolo squali.