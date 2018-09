Trump avverte Assad, Russia e Iran: evitate nuove tragedie

Donald Trump su Twitter lancia un monito al regime di Assad e un appello a non provocare una nuova tragedia umanitaria in Siria. "Il presidente Bashar al Assad - scrive il tycoon - non dovrebbe attaccare sconsideratamente la provincia di Idlib in Siria. E russi e iraniani farebbero un grave errore umanitario nel prendere parte a questa possibile tragedia umana. Centinaia di migliaia di persone potrebbero essere uccise. Non facciamo che questo accada!".

Da parte sua, la Russia ha invitato l'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (Opac) a non trascurare i rapporti su un possibile 'provocatorio' uso di armi chimiche a Idlib: lo ha detto il rappresentante permanente della Russia all'Opac, Alexander Shulgin, secondo quanto riferito dalla Tass. "I Paesi occidentali stanno cercando di politicizzare l'Opac" - ha detto - che invece, a suo dire, "potrebbe alzare la sua voce quale organizzazione internazionale competente per sottolineare l'inammissibilità di simili provocazioni e insistere affinchè si discuta di ogni argomento in modo civile".