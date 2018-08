Asia Argento "tradita"da Rain Dove. È lei ad aver svelato gli sms privati

A "tradire" Asia Argento sarebbe stata Rain Dove, modella di 27 anni e compagna di Rose McGowan. Su Twitter la ragazza ha rivelato di aver scambiato messaggi con l'attrice italiana e di averli, a sua volta, inviati ad un amico per discutere il da farsi sul caso Bennett. In un secondo momento poi questa persona li avrebbe rivelati al sito di gossip Tmz. Rain Dove adesso ammette di sentirsi in colpa per Asia ma che la "giustizia deve prevalere".