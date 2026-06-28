Pensioni 2026, cosa cambia dall'1 luglio: Tfr, fondi e silenzio-assenso

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Luca De Lellis 28 giugno 2026 a

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Dal primo luglio 2026 chi inizia a lavorare per la prima volta nel settore privato verrà iscritto automaticamente a un fondo pensione integrativo, senza dover fare nulla. È una delle novità più rilevanti introdotte dalla legge di Bilancio 2026 del governo Meloni, pensata per spingere più lavoratori, specie i giovani, a costruirsi una pensione aggiuntiva rispetto a quella pubblica.

Le ragioni dell'intervento

Il sistema pensionistico italiano ha subito negli ultimi decenni un cambiamento strutturale profondo: si è passati dal sistema retributivo a quello contributivo. Nel primo, la pensione era calcolata in base all'ultimo stipendio percepito, garantendo assegni spesso generosi. Nel secondo - quello attuale - la pensione dipende da quanto si è effettivamente versato durante tutta la vita lavorativa. Il risultato è che chi è giovane oggi riceverà, da anziano, una pensione molto più bassa rispetto a quella dei propri genitori. Per i lavoratori più giovani si stima un tasso di sostituzione (il rapporto tra pensione e ultimo stipendio) che può scendere anche sotto il 60%. Come riporta il Corriere della Sera, oggi solo 10,5 milioni di lavoratori - corrispondente al 40% circa della forza lavoro -aderisce a forme di previdenza complementare. Il governo vuole aumentare questa percentuale.

Come funziona la nuova iscrizione automatica

Chi viene assunto per la prima volta dopo il 1° luglio 2026 viene automaticamente iscritto al fondo pensione di categoria previsto dal proprio contratto di lavoro. Da quel momento, sia i contributi del lavoratore sia quelli del datore di lavoro, oltre al TFR (la liquidazione), confluiranno nel fondo. Il lavoratore ha però 60 giorni per opporsi e scegliere di tenere il vecchio TFR. Se non fa nulla entro quel termine, l'adesione diventa irreversibile e non è più possibile tornare indietro: i contributi resteranno nel fondo senza possibilità di ritornare in azienda. Vale invece il contrario per chi sceglie di restare fuori: potrà sempre cambiare idea in futuro e aderire alla previdenza complementare in un secondo momento.

Secondo le previsioni della Ragioneria generale dello Stato, l'iscrizione automatica dovrebbe portare circa 100.000 adesioni aggiuntive ogni anno. Un numero rilevante, anche se nel solo 2025 i nuovi iscritti ai fondi pensione erano stati 757.000. Il sistema, insomma, conta già su una certa vivacità, ma il governo vuole accelerare, consapevole che le prossime generazioni di pensionati avranno bisogno di una rete di sicurezza che il solo sistema pubblico non potrà garantire.

Per rendere ancor più conveniente aderire volontariamente a un fondo pensione, la riforma prevede anche incentivi fiscali, alzando il tetto annuo di deducibilità dei contributi, portandolo da 5.164 a 5.300 euro. In sostanza, significa che chi versa soldi in un fondo pensione può sottrarre quella cifra dal reddito su cui calcola le tasse: fino a 5.300 euro di versamenti non vengono tassati, un vantaggio concreto soprattutto per chi ha redditi medio-alti.

Dove va il TFR se non si aderisce al fondo

Chi sceglie di non aderire mantiene il TFR nella gestione tradizionale: resta in azienda se questa ha meno di 50 dipendenti, oppure confluisce nel Fondo di tesoreria dell'INPS per le aziende più grandi. Su questa soglia, però, c'è una novità: la legge di Bilancio 2026 ha esteso progressivamente l'obbligo di versamento all'INPS anche alle aziende che superano i 50 dipendenti dopo l'avvio dell'attività, con una soglia transitoria fissata a 60 dipendenti per il biennio 2026-2027, destinata a scendere a 40 dipendenti dal 2032.

Dal 31 ottobre 2026, poi, dovrebbe diventare possibile trasferire anche il contributo del datore di lavoro se si cambia fondo. Tuttavia, Confindustria, Confcommercio e i principali sindacati (Cgil, Cisl, Uil) hanno già firmato un accordo per vincolare quel contributo ai soli fondi di categoria, limitando di fatto questa libertà. Gli esperti prevedono contenziosi legali, perché una legge non può essere aggirata da un accordo contrattuale.