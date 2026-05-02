Carburanti, il governo taglia di nuovo le accise. Respirano famiglie e imprese

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Leonardo Ventura 02 maggio 2026 a

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Il taglio delle accise dei carburanti è stato estese per tre settimane in due fasi. All'abbassamento previsto fino al 10 maggio dal decreto legge pubblicato nella Gazzetta Ufficiale si aggiungerà, secondo fonti di governo, un intervento con un decreto ministeriale che estenderà la riduzione fiscale fino al 22 maggio. Per gli ulteriori 12 giorni di taglio sarebbero mobilitate risorse per 196 milioni. Il taglio delle accise sui carburanti decisa dall'esecutivo punta a calmierare i prezzi per i consumatori a seguito del conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran ha quindi validità fino al 22 maggio. E sarà attuato con due provvedimenti distinti per ragioni procedurali. Come precisano fonti di Palazzo Chigi, il primo decreto è stato adottato venerdì. Il secondo intervento arriverà nei prossimi giorni, non appena sarà quantificata la disponibilità di risorse derivanti dall'extragettito Iva sui carburanti, attesa entro dieci giorni. Si tratterà di un decreto ministeriale che coprirà complessivamente 21 giorni, così come precisato nella relazione illustrativa al decreto legge.

Lo sconto resta di 20 centesimi al litro per il diesel, si abbassa a 5 per la benzina e a meno di 2 centesimi per il gpl. Nel dettaglio l’articolo 1 del decreto stabilisce che, dal 2 al 10 maggio, le aliquote siano rideterminate così: "la benzina: 622,90 euro per mille litri; gasolio: 472,90 euro per mille litri; GPL: 242,77 euro per mille chilogrammi; gas naturale: zero euro per metro cubo". L'iniziativa permette un respiro di sollievo per famiglie e imprese con l'impennata dei prezzi dei carburanti e la chiusura dello Stretto di Hormuz da cui transita il 20% del petrolio mondiale. Intanto Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha reso noto che oggi "il prezzo medio dei carburanti in modalità 'self service' lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,817 euro al litro per la benzina e 2,048 euro per il gasolio. Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 1,858 euro per la benzina e 2,115 euro per il gasolio.