Apple, finisce l'era di Tim Cook. Chi è John Ternus prossimo Ceo dell'azienda

Tommaso Manni 21 aprile 2026 a

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Lo scettro di Apple passa di mano. Da Tim Cook, che lo aveva ricevuto da Steve Jobs, a John Ternus in completa continuità aziendale. Il Ceo di Apple si dimetterà all'inizio di settembre e sarà sostituito da un dirigente interno, che in precedenza era responsabile dei prodotti fisici, dall'iPhone al Mac. Sebbene John Ternus fosse considerato il favorito per succedere a Tim Cook, che diventerà presidente esecutivo del consiglio di amministrazione, questo passaggio di consegne non era previsto così presto.

"È stato il più grande privilegio della mia vita essere Ceo di Apple e aver avuto la fiducia necessaria per guidare un'azienda così straordinaria", ha dichiarato Cook in un comunicato. Cook, 65 anni, è entrato in Apple nel 1998 ed è diventato amministratore delegato nel 2011, dopo l'abbandono dell'iconico co-fondatore e leader Steve Jobs per motivi di salute. A Cook viene riconosciuto il merito di aver ampliato la gamma di prodotti Apple e di aver portato il valore dell'azienda a circa 4 trilioni di dollari, in base al valore delle azioni.

"La leadership senza precedenti e straordinaria di Tim ha trasformato Apple nella migliore azienda al mondo", ha dichiarato Arthur Levinson, presidente uscente del consiglio di amministrazione, nel comunicato stampa. "La sua integrità e i suoi valori permeano ogni aspetto di Apple". Levinson attualmente ricopre la carica di presidente del consiglio di amministrazione in qualità di membro non esecutivo. Diventerà il principale consigliere indipendente del consiglio.

Ternus è entrato a far parte del team di progettazione prodotti di Apple nel 2001 ed è diventato vicepresidente senior dell'ingegneria hardware nel corso dei successivi vent'anni. Apple gli riconosce il merito di aver contribuito alla realizzazione di numerosi prodotti, tra cui iPhone, iPad, Apple Watch e computer Mac. "Sono profondamente grato per questa opportunità di portare avanti la missione di Apple", ha affermato Ternus nello stesso comunicato. "Avendo trascorso quasi tutta la mia carriera in Apple, ho avuto la fortuna di lavorare sotto la guida di Steve Jobs e di avere Tim Cook come mentore".

A tributare gli onori dell'ormai ex Ceo è il presidente Usa Donald Trump; "Sono sempre stato un grande ammiratore di Tim Cook, e allo stesso modo di Steve Jobs, ma se Steve non ci avesse lasciato così giovane e avesse guidato l'azienda al posto di Tim, l'azienda avrebbe avuto successo, ma non così tanto come sotto la sua guida", scrive su Truth. "Tim Cook ha avuto una carriera STRAORDINARIA, quasi incomparabile, e continuerà a fare un ottimo lavoro per Apple e per qualsiasi altra cosa sceglierà di fare. Semplicemente, Tim Cook è una persona incredibile!!!", è il post entusiasta di Trump.