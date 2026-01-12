Carburanti: per benzina e diesel prezzi medi in calo

Foto: Ansa

Redazione 12 gennaio 2026 a

a

a

Diminuiscono le medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa di benzina e diesel per effetto degli ultimi ribassi decisi dagli operatori. Il differenziale di prezzo medio nel self vede ora il diesel superiore alla benzina di 3 centesimi. Quanto alle quotazioni internazionali dei raffinati, venerdì hanno chiuso in deciso aumento soprattutto sul diesel. Venendo al dettaglio della rete italiana, in base all'elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all'Osservaprezzi del Mimit, il prezzo medio nazionale praticato della benzina in modalità self è 1,636 euro/litro (1,642 la rilevazione all'8 gennaio), con le compagnie tra 1,618 e 1,645 euro/litro (no logo 1,636). Il prezzo medio praticato del diesel self è 1,666 euro/litro (rispetto a 1,670), con i diversi marchi tra 1,655 e 1,681 euro/litro (no logo 1,655).