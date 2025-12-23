La Brexit non piace più: le imprese vogliono legami più stretti con l'Ue

Foto: Ansa

Leonardo Ventura 23 dicembre 2025

Ultimatum delle imprese britanniche al primo ministro Keir Starmer. Al governo è stato chiesto un accordo commerciale più stretto con l'Unione europea. Una "necessità strategica" per le aziende del Regno Unito. Gli esportatori trovano sempre più difficile fare affari dopo la Brexit. Invitando il partito laburista ad accelerare il riassetto con Bruxelles, le Camere di commercio britanniche hanno affermato che "l'attuale accordo commerciale e di cooperazione del non è stato sufficiente ad aiutarle ad aumentare le vendite nell'Ue". Oltre la metà (54%) degli esportatori intervistati in un sondaggio su quasi 1.000 aziende, la maggior parte delle quali erano piccole e medie imprese, ha affermato che l'accordo commerciale negoziato dal governo di Boris Johnson e promulgato nel 2021 non li stava aiutando. Gli insoddisfatti sono il 13% in più rispetto ad un sondaggio simile condotto l'anno scorso.

Ad aumentare la pressione sul partito laburista affinché adotti misure per sostenere l'economia dopo un anno difficile per le imprese, si è affermato che solo quattro delle 946 aziende intervistate ritenevano che il sostegno del governo nell'affrontare i cambiamenti della politica commerciale fosse completo. L'intervento delle camere di commercio britanniche, che rappresentano più di 50.000 aziende che impiegano 6 milioni di persone in tutto il Paese, avviene in un momento in cui i vertici del partito laburista stanno prendendo sempre più coscienza dei danni della Brexit.