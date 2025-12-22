All'Inps 4.800 nuove assunzioni per rafforzare gli organici nel 2026

Foto: Ansa

Leonardo Ventura 22 dicembre 2025 a

Prosegue il rafforzamento dell'organico dell' Inps con l'ingresso di 4.800 nuovi dipendenti, grazie alle procedure concorsuali deliberate dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 26 novembre, del 3 e del 17 dicembre e alle procedure già bandite. Il consiglio di amministrazione ha deliberato l'indicazione di una serie di procedure concorsuali che consentiranno l'assunzione di 2.200 nuove unita' di personale, distribuite su diversi profili professionali, cui si aggiungono ulteriori 2.600 assunzioni derivanti da procedure già avviate. Nell'ambito delle procedure di mobilità ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è prevista l'immissione nei ruoli dell'Istituto di 738 Funzionari della famiglia professionale con il titolo di "Funzionario progettazione, erogazione e controllo dei servizi", destinati alle Direzioni regionali e provinciali, alle Direzioni di coordinamento metropolitano di Milano, Napoli e Roma e alla Direzione generale; 134 Funzionari tecnici, destinati alle Direzioni regionali e al Coordinamento generale tecnico-edilizio presso la Direzione generale; 8 Dirigenti amministrativi, destinati a strutture di livello nazionale.

Sono inoltre previste stabilizzazioni di personale per un totale di 13 unità ,appartenenti a diverse Aree e profili professionali e, nello specifico, 9 Funzionari Pecs, 3 assistenti ai servizi, 1 assistente informatico. Grazie all'autorizzazione allo svolgimento di autonome procedure concorsuali, l'Inps potrà poi acquisire: 248 assistenti informatici; 88 funzionari informatici; 26 assistenti tecnici; 13 insegnanti per il Liceo “San Bartolomeo” di Sansepolcro; 49 dirigenti di seconda fascia. A queste assunzioni si aggiungono 949 assistenti ai servizi, selezionati tramite concorso unico Ripam condotto da Formez. Tutti i bandi e gli avvisi relativi alle procedure saranno pubblicati entro il 31 dicembre.

A queste iniziative si affiancano le procedura già deliberata, che porteranno all'assunzione di circa 2.600 dipendenti, tra cui: 1.069 professionisti medici di prima fascia per far fronte alle attività connesse alla riforma della disabilità - immissione dal 2026; 114 professionisti medici di prima fascia per scorrimento della graduatoria del concorso indicatore nel punto precedente - immissione dal 2026; 4 professionisti medici di prima fascia per stabilizzazioni - procedura in corso; 7 dirigenti con competenze informatiche - graduatoria pubblicata sul portale Inpa, immissione dal 2026; 57 dipendenti delle Aree di vario inquadramento per stabilizzazioni e, nello specifico, 20 Funzionari Pecs, 9 Funzionari sanitari, 21 assistenti ai servizi, 7 operatori amministrativi - procedura in corso; 13 dirigenti per procedura comparativa riservate ai dipendenti di ruolo e in comando dell' Inps di cui 10 dirigenti amministrativi e 3 dirigenti con competenze informatiche - procedura in corso; 43 professionisti legali - procedura bandita; 138 funzionari sanitari per far fronte alle attività connesse alla riforma della disabilità - procedura in corso; 781 funzionari specialisti aree psicologiche e sociali. Tramite concorso condotto da Formez: 355 ispettori di vigilanza derivanti dall'espletamento del concorso congiunto. L'ingresso di nuove risorse rappresenta un passaggio strategico per il rafforzamento della capacità amministrativa dell'Inps, per l'innalzamento della qualità dei servizi offerti ai cittadini e per affrontare con competenze adeguate le sfide presenti e future dell'Istituto.