Tosinvest, accordo con Del Vecchio: Lmdv Capital entra nel capitale de Il Giornale con il 30%

Foto: Ansa

Leonardo Ventura 19 dicembre 2025 a

a

a

Finanziaria Tosinvest, società della famiglia Angelucci, annuncia di aver chiuso l'accordo con LMDV Capital, holding di investimento di Leonardo Maria Del Vecchio, con il quale quest'ultima entra nel capitale de Il Giornale con una quota del 30%. L'operazione, si legge in una nota, "rappresenta un passo strategico per lo sviluppo e la valorizzazione dell'informazione come asset centrale per il sistema Paese, con l'obiettivo di coniugare qualità editoriale, innovazione tecnologica e sostenibilità economica".

"In un contesto segnato da profonde trasformazioni e da una crescente competizione a livello internazionale - spiega Tosinvest - l'accordo mira a rafforzare le condizioni per un ecosistema editoriale solido, competitivo e autorevole, capace di rispondere alle nuove sfide del mercato e del dibattito pubblico".