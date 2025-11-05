Con Mamdani "a rischio" gli investimenti dei fondi pensione di New York nei titoli israeliani

Foto: Ansa

Leonardo Ventura 05 novembre 2025

Israele teme che i fondi pensione della città di New York possano disinvestire dalle obbligazioni dello Stato ebraico ora che è sindaco il musulmano e pro-Pal Zohran Mamdani. Secondo un'analisi della Jewish Telegraphic Agency sarebbe in grado di riempire di persone a lui fedeli i consigli di amministrazione di due dei cinque fondi pensione della città tanto che il disinvestimento da Israele potrebbe essere sul tavolo. Alcuni sostenitori di Mamdani si dicono ottimisti. "Gli ebrei newyorkesi si chiedono come un sindaco, da tempo sostenitore del movimento di boicottaggio e sanzioni contro Israele, possa realizzare la sua visione a New York", scrive il quotidiano The Times of Israel.

"Abbiamo speranza in un'amministrazione Mamdani", ha affermato Leah Plasse, un'assistente sociale scolastica che da due anni fa pressioni affinché il Teachers' Retirement System ceda i titoli israeliani. Mamdani ha dichiarato l'intenzione di non investire fondi della città in titoli israeliani, in linea con la decisione dell'attuale revisore dei conti di non rinnovare 39 milioni di dollari in obbligazioni. I fondi pensione della città detengono, oltre ai buoni del Tesoro dello Stato ebraico, anche investimenti in società private israeliane. Il Teachers' Retirement System, ad esempio, "possiede" titoli in aziende di tecnologia militare e imprese che operano nel campo della produzione di energia e di carburanti.