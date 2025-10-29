Istat: a settembre volano le esportazioni verso gli Stati Uniti: +34,4%

Foto: La Presse

Leonardo Ventura 29 ottobre 2025

A settembre 2025 l'export verso gli Stati Uniti (+34,4%, +12,0% al netto dei mezzi di navigazione marittima) segna un marcato incremento tendenziale; aumentano anche le vendite verso paesi OPEC (+23,8%), Giappone (+15,6%) e Svizzera (+10,0%) mentre si registra un'ampia contrazione su base annua delle esportazioni verso la Turchia (-33,9%). Lo rileva l'Istat. Le importazioni dagli Stati Uniti crescono del 76,8% su base annua. Forti incrementi - superiori alla media delle importazioni dai paesi extra Ue27 - si rilevano anche per gli acquisti da Cina (+32,3%) e India (+28,6%). Per contro, diminuiscono le importazioni da Regno Unito (-3,1%) e Svizzera.