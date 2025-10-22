Nel tunnel della Manica treni a due piani per Eurostar. E Fs punta al deposito di Temple Mills a Londra

Foto: Ansa

Leonardo Ventura 22 ottobre 2025

Troppi passeggeri sulla linea ferroviaria Londra-Parigi. Per far fronte all’impennata della domanda, Eurostar inizierà a far circolare treni a due piani attraverso il tunnel della Manica. L'operatore ferroviario ha annunciato di aver firmato un accordo da due miliardi di euro per almeno 30 e fino a 50 nuovi convogli di Alstom. I treni a due piani entreranno in funzione a partire dal 2031 e ciascuno potrà trasportare più di mille viaggiatori. Eurostar ha affermato che i convogli Celestia avranno più posti a sedere rispetto ai treni attuali e potranno caricare anche un maggior numero di sedie a rotelle e biciclette. Il ponte superiore avrà lo stesso prezzo di quello inferiore e i passeggeri potranno scegliere dove sedersi. “In Francia, dove treni Tgv a due piani simili circolano su alcune tratte ad alta velocità, sono pochi coloro che esprimono una preferenza per il livello superiore o quello inferiore”, ha affermato Gwendoline Cazenave, amministratore delegato di Eurostar.

I treni tradizionali a due piani sono utilizzati in numerosi paesi in Europa e nel mondo, tra cui Spagna, Russia, Giappone e Stati Uniti. Ma nonostante la fama degli autobus a due piani londinesi, la Gran Bretagna ha utilizzato un treno a due piani solo una volta, per trasportare i pendolari sulle linee più trafficate del sud-est di Londra. L’operatore di proprietà della Sncf prevede di mantenere l'intera flotta presso il deposito di Temple Mills, nel nord-est di Londra che spera di riqualificare con un ulteriore investimento di 80 milioni di euro, creando 350 posti di lavoro. L’annuncio arriva mentre l'ente regolatore del Regno Unito, l’Office of Rail and Road, si prepara a comunicare una decisione critica sull’opportunità che Eurostar faccia spazio a Temple Mills per un concorrente. Diversi altri operatori ferroviari internazionali ad alta velocità interessati, tra cui Virgin , FS Italiane (Trenitalia, in partnership con la società spagnola Evolyn ) e Gemini, hanno presentato un’offerta per lo spazio del deposito.

La scorsa settimana, FS Italiane ha promesso che i servizi trans-manica avrebbero fatto scalo ad Ashford, nel Kent, in caso di successo, dopo che i ministri avevano esortato l’Office of Rail and Road a favorire le offerte che riaprissero le stazioni ad alta velocità in disuso nel Regno Unito. Cazenave ha affermato che la tempistica dell’annuncio dell’ordine del treno è stata una coincidenza, poiché l'azienda ha continuato a riprendersi e a crescere dopo anni di declino. “Questo importante ordine segna la concreta realizzazione dell'ambiziosa strategia di crescita di Eurostar: raggiungere 30 milioni di passeggeri investendo in una flotta completamente nuova. Siamo particolarmente orgogliosi di portare per la prima volta nel Regno Unito i treni a due piani”, ha dichiarato. I nuovi treni potranno operare su tutta la rete Eurostar, comprese le destinazioni previste di Francoforte e Ginevra. L’azienda eliminerà gradualmente i convogli più vecchi, aumentando la sua flotta complessiva di circa il 30% una volta consegnati tutti i 50 treni.

Cazenave ha affermato che la Gran Bretagna aveva bisogno di aumentare la sua capacità di trasporto ferroviario internazionale, indipendentemente dall'imminente decisione sul deposito: "Se considero la domanda e il modo in cui il mercato si sta muovendo, ciò che stiamo realmente spingendo è che il Regno Unito trovi soluzioni per un’espansione sostenibile dei viaggi tra il Regno Unito e il continente europeo". Virgin ha anche firmato un accordo con Alstom per l'acquisto di 12 treni ad alta velocità Avelia, un modello in uso in Italia e Svezia, qualora l'autorità di regolamentazione le concedesse spazio in deposito.