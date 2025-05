Assemblea di Confindustria, sul tavolo dazi, energia, Difesa e "Big Tech"

L'appuntamento annuale a Bologna. Orsini: dimostriamo che siamo sui territori

Conto alla rovescia per l’Assemblea di Confindustria in programma oggi non a Roma ma a Bologna, capoluogo dell’Emilia Romagna, una delle regioni simbolo della manifattura italiana, la seconda per importanza dell’Europa alle spalle di quella tedesca. La scelta di tenere l’assemblea annuale lontano dalla capitale è voluta proprio per «dimostrare che siamo su tutti i territori», ha spiegato il presidente degli industriali italiani Emanuele Orsini.

All’assemblea parteciperanno, oltre al gotha dell'industria nazionale, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola. La loro presenza «sarà una buona occasione per riportare le nostre esigenze» al centro dell’Agenda nazionale ed europea, ha affermato Orsini. Inevitabile che l’assemblea 2025 affronterà in primis il tema dei dazi, riportato all’attenzione dei mercati globali dalla nuova politica commerciale dell’amministrazione Trump. Gli altri temi al centro dell’assemblea saranno la Difesa, l’energia e il «Big Tech»: tre priorità al centro della politica della Confindustria targata Orsini. «La prima delle nostre esigenze», ha dichiarato il presidente degli industriali italiani, «è negoziare velocissimamente su alcune linee, la prima delle quali è la Difesa». L’altro dossier sul tavolo è quello dell’energia, «un altro tema da negoziare con gli Usa» per Orsini. Che tiene a precisare che «bisogna smettere di fare polemica, qui serve lavorare tutti insieme, costruttori, produttori e governo, per trovare una misura che faccia bene alle imprese e a tutto il Paese».