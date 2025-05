Fs Security, la sicurezza nasce a scuola

Leonardo Ventura 12 maggio 2025 a

In un’epoca dominata dalla velocità e dalla spettacolarizzazione dei gesti quotidiani, dove un video virale vale più di mille parole e l’adrenalina può trasformarsi in una sfida social, anche il pericolo diventa gioco. Un salto tra i binari per «guadagnare tempo», una sfida su TikTok a chi si arrampica più in alto sul treno, un vagone imbrattato «per arte». Non si tratta di episodi isolati, ma di una vera e propria emergenza educativa e culturale. Proprio per questo nasce un’alleanza strategica tra Fs Security (società del Gruppo Fs) e l’Associazione nazionale dopolavoro ferroviario, con l’obiettivo di costruire una solida cultura della sicurezza a partire dalle scuole. Un progetto strutturato, ambizioso, che unisce la solidità di due realtà storiche del panorama ferroviario italiano in un fronte comune contro l’incoscienza e l’illegalità. Fs Security, la società del Gruppo Fs che si occupa della protezione delle infrastrutture e della tutela del servizio ferroviario, e il Dlf, da oltre un secolo al fianco delle comunità e del personale ferroviario, hanno deciso di mettere insieme esperienze, competenze e risorse per educare, informare e prevenire. L’accordo prevede una serie di progetti educativi, con l’intento di contrastare i comportamenti pericolosi e promuovere una nuova consapevolezza civica.

Cuore dell’iniziativa sono i percorsi didattici Scuola Ferrovia e Stop al Vandalismo, che nei prossimi mesi saranno potenziati e diffusi in modo ancora più capillare sul territorio nazionale. L’obiettivo è duplice: da un lato, far comprendere il valore del trasporto ferroviario come bene pubblico da tutelare; dall’altro, trasmettere il senso del rispetto per le regole e per gli spazi condivisi, oggi più che mai necessari in una società che mira alla sostenibilità e alla convivenza civile. Fs Security, che si occupa della protezione delle infrastrutture del Gruppo Fs, porta nel progetto il proprio bagaglio tecnico e operativo. Tra le sue attività, un ruolo centrale è ricoperto proprio dalla prevenzione di atti vandalici e dall’intervento contro comportamenti a rischio, come l’accesso improprio alle aree ferroviarie. Il Dopolavoro Ferroviario, da oltre cent’anni parte attiva nella promozione sociale e culturale del personale ferroviario e dei territori, metterà a disposizione la sua rete di sedi, impianti e spazi aggregativi, diventando così un punto di riferimento logistico e relazionale per il progetto. Una delle novità più rilevanti dell’intesa è l’approccio strutturato: ogni iniziativa sarà infatti sviluppata attraverso moduli operativi condivisi, con una pianificazione chiara che prevede ruoli, risorse e strumenti specifici.

Non un progetto spot, quindi, ma un percorso a lungo termine, orientato a garantire continuità e concretezza. Alla base di questa collaborazione c’è la convinzione che educare significhi anche prevenire. Prevenire disattenzioni, incidenti, gesti impulsivi. Ma soprattutto, formare cittadini più consapevoli, capaci di riconoscere nella legalità e nel rispetto delle regole un valore autentico, non un’imposizione. Il patto tra Fs Security e Dlf è, in questo senso, un ponte tra passato e futuro: unisce la tradizione del mondo ferroviario italiano con la sfida educativa delle nuove generazioni. Perché la sicurezza non è solo un insieme di norme, ma un modo concreto per prendersi cura di sé, degli altri e dello spazio che condividiamo.