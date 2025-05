Il Pil accelera, Giorgetti: "Noi meglio di Francia e Germania"

Gianluca Zapponini 01 maggio 2025 a

Bollita a chi? L’Italia dei gufi viene smentita, ancora una volta. E sul terreno di gioco più delicato e per questo più importante: quello della crescita. E pensare che in troppi accusavano lo Stivale di ottenere sì, buoni risultati sull’occupazione, ma di essere ancora troppo cagionevole sul versante del Pil. Invece no. Nell’Europa travolta dalla guerra commerciale scatenata da Donald Trump, l’Italia non solo resiste. Ma fa meglio di tanti altri. La prova? Nei numeri, come al solito. Nel primo trimestre di quest'anno il prodotto interno lordo è aumentato dello 0,3% rispetto al trimestre precedente e dello 0,6% rispetto al primo trimestre del 2024, ha calcolato l’Istat. «Nel primo trimestre 2025 l’economia italiana registra una crescita dello 0,3% in termini congiunturali e dello 0,6% in termini tendenziali. Un risultato che fa seguito ai segnali, anch’essi positivi, del quarto trimestre 2024, quando la crescita congiunturale risultava dello 0,2% (rivista al rialzo dallo 0,1% diffuso a marzo 2025, ndr) e quella tendenziale dello 0,5%», hanno chiarito da via Cesare Balbo. Ed ecco il vero dato politico della giornata. L’Italia cresce più di Germania e Francia, ormai più che locomotrici, semplici rimorchi.

Nel primo trimestre, infatti, il Pil è aumentato dello 0,4% nell'area dell'euro e dello 0,3% nell'Ue, rispetto al trimestre precedente, secondo una stima preliminare pubblicata da Eurostat, l'ufficio statistico dell'Unione europea. Nel quarto trimestre del 2024, il Pil era aumentato dello 0,2% nell'area dell'euro e dello 0,4% nell'Ue. Rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente, il Pil destagionalizzato è aumentato dell'1,2% nell'area dell'euro e dell'1,4% nell'Ue nel primo trimestre, dopo il +1,2% nell'area dell'euro e il +1,4% nell'Ue registrati sempre nel trimestre precedente. Ma ecco che tra le principali economie, su base mensile, la Germania si è fermata a +0,2% e la Francia allo 0,1%. Ce ne è abbastanza per trarre delle conclusioni. Per esempio quelle del ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, per il quale l’Istat «certifica una crescita positiva per il primo trimestre, migliore rispetto ad altri paesi europei. Un segnale importante che dimostra la correttezza delle nostre previsioni e l’efficacia delle politiche economiche del governo». E ancora, secondo il ministro per le Imprese, Adolfo Urso, «l’Italia va meglio degli altri grandi Paesi europei, crescono i comparti produttivi». Lo ha dichiarato il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, commentando i dati sul Pil diffusi oggi da Istat ed Eurostat, riferiti al primo trimestre 2025. «Un altro importante segnale positivo che avvalora le scelte del governo. Siamo sulla strada giusta», ha concluso il ministro.