Volete cambiare lavoro? "Moneta" rivela i venti profili più richiesti del 2025

07 aprile 2025 a

a

a

Tecnologia, sicurezza informatica ma anche finanza, vendita e amministrazione. Quali sono i lavori più richiesti del 2025? A riportare i profili più ricercati dalle aziende in un settore come il mondo del lavoro in piena evoluzione è un articolo di Moneta , il settimanale diretto da Osvaldo De Paolini in edicola ogni sabato con Il Tempo, Libero e Il Giornale.

Ebbene, in base ai dati raccolti da LinkedIn e dalla Salary Survey 2025 di PageGroup, che valuta parametri come stipendi e prospettive di carriera, tra i 20 mestieri più richiesti in Italia nel 2025 c'è il Chief financial officer (Cfo): il responsabile della strategia economica dell’azienda può guadagnare oltre 130.000 euro lordi all’anno. E ancora controller (Finance & Industrial)/ specialisti in automazione dei processi, profili ricercati per migliorare l'efficienza industriale. Questi professionisti possono guadagnare tra i 50.000 e i 70.000 euro annui.

Nella selezione ci sono anche lavori come Responsabile amministrativo, Direttore R&D (Ricerca e Sviluppo), Responsabile Ufficio Tecnico, ma anche profili relativi alla telecomunicazioni e alla sicurezza informatica. Le aziende cercano IT Manager (si guadagna dai 60.000 ai 100.000 euro annui), software developer, Specialisti in intelligenza artificiale (AI) ed Esperti di cybersecurity (stipendi tra i 50.000 e i 90.000 euro annui).