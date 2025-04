Dazi, in profondo rosso i mercati asiatici. Borsa di Mosca in "deciso rialzo"

04 aprile 2025 a

a

a

Occhi puntati sullaa reazione dei mercati finanziari ai dazi Usa. I listini asiatici ampliano le perdite, in un contesto di scambi ridotti per la chiusura festiva dei mercati di Cina, Hong Kong e Taiwan. Tra gli investitori si acuiscono i timori di una recessione globale dopo l'annuncio sui dazi del presidente Trump. A guidare il fronte delle perdite a livello regionale Tokyo, con il Nikkei che arretra del 3,5%. In forte calo anche la Borsa australiana, con il S&P/ASX 200 a -2,44%. A Seul il Kospi perde l'1,8%.

In questo contesto la Borsa di Mosca ha aperto in deciso rialzo. L'indice IMOEX2 ha segnato in avvio +2,04% a 2.917,85 punti all'inizio e ha poi rallentato leggermente i guadagni dopo poco, mantenendosi a 2.909,85 punti, ovvero con un rialzo dell'1,76%. Lo riporta l'agenzia di stampa russa Tass. Mosca è stata esclusa dai dazi del presidente Usa, Donald Trump, così come Cuba e la Corea del Nord.

Ieri è stata una giornata durissima per i mercati occidentali, ma la reazione all'annuncio dei dazi di Donald Trump "sarebbe potuta essere peggiore", afferma il vice Presidente americano J. D. Vance, dopo che le borse americane hanno registrato il giorno peggiore dal 2020. "Si è trattato di un giorno negativo nei mercati ma il Presidente Trump ha detto, e penso che sia corretto, che avremo un boom delle borse a lungo perché stiamo reinvestendo negli Stati Uniti d'America", ha dichiarato in una intervista a Newsmax. Ieri sera, il presidente degli Stati Uniti ha previsto un balzo finanziario ed economico nonostante i pesanti dazi annunciati il giorno prima, che hanno fatto crollare la borsa di New York. "I mercati avranno un boom" e "il Paese avrà un boom", ha assicurato, poco prima di lasciare la Casa Bianca per il sud della Florida.