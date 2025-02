Ferrari, i numeri di bilancio sono incredibili. E scatta il maxi-bonus per i dipendenti

05 febbraio 2025 a

Ferrari festeggia risultati economici straordinari e premia i suoi dipendenti con un incentivo senza precedenti. Gli oltre cinquemila lavoratori dell’azienda di Maranello riceveranno un bonus di risultato che potrà arrivare fino a 14.400 euro, un riconoscimento tangibile dell’impegno e della dedizione dimostrati. La crescita registrata nel 2024 ha superato le aspettative, con ricavi in aumento e una domanda solida che copre già tutta la produzione del 2026. L’amministratore delegato Benedetto Vigna ha sottolineato, riferisce Il Giornale, come la strategia della casa automobilistica punti sempre più sulla qualità del fatturato piuttosto che sull’incremento dei volumi. Le previsioni per il 2025 confermano questa direzione, con ricavi stimati sopra i 7 miliardi di euro e un obiettivo di profittabilità che potrebbe essere raggiunto in anticipo rispetto alla tabella di marcia iniziale.

Oltre ai traguardi economici, il 2025 sarà un anno storico per Ferrari con il debutto del primo modello completamente elettrico, previsto per il 9 ottobre. Questo lancio segnerà un passo significativo per il marchio, che ha sempre puntato su prestazioni e tradizione. Vigna ha chiarito che la transizione non rappresenta un abbandono delle motorizzazioni tradizionali, ma un ampliamento dell’offerta, mantenendo un equilibrio tra endotermico, ibrido ed elettrico. Uno degli interrogativi principali riguarda il mercato statunitense, dove le incertezze politiche e possibili nuove regolamentazioni potrebbero influenzare la strategia aziendale. Il CEO ha ribadito che l’azienda seguirà il piano stabilito, monitorando con attenzione eventuali cambiamenti, come i dazi sulle importazioni.

Nel frattempo, la Cina si conferma un mercato promettente per le auto elettriche di lusso. Con oltre il 60% delle nuove immatricolazioni nel paese già orientato verso questa tecnologia, Ferrari vede un’opportunità concreta, pur mantenendo un approccio selettivo per garantire l’esclusività del marchio. L’azienda di Maranello si prepara dunque a un futuro che bilancia innovazione e tradizione, con la consapevolezza che la crescita non si misura solo nei numeri, ma anche nella capacità di adattarsi alle nuove sfide del settore automobilistico globale.