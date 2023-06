Bpt Valore giugno 2023, rendimento e premio extra: cosa c'è da sapere

05 giugno 2023 a

Via alle sottoscrizioni dl Btp Valore, il nuovo buono del Tesoro poliennale. A partire da oggi, lunedì 5 giugno, e fino a venerdì 9 giugno (salvo chiusura anticipata) prende il via la prima emissione del titolo di Stato della nuova famiglia riservata ai piccoli risparmiatori, quelli del cosiddetto mercato retail (sono esclusi dunque gruppi, banche, fondi). I risparmiatori potranno sottoscriverlo in banca, alla posta, ovunque si detenga un conto titoli, ma anche online mediante il proprio home-banking.

Il Btp Valore ha una durata di 4 anni - spiega il Mef, Minustero dell'Economia e delle Finanze - rendimenti fissi crescenti nel tempo (il cosiddetto meccanismo step-up) e un premio extra finale di fedeltà pari allo 0,5% calcolato sul capitale investito e corrisposto a coloro che lo detengono fino a scadenza nel 2027.

Le cedole sono semestrali e verranno calcolate in base ai tassi minimi garantiti che sono stati comunicati il 1 giugno: 3,25% per il 1° e 2° anno; 4,00% per il 3° e 4° anno. Al termine del collocamento verranno annunciati i tassi cedolari definitivi che potranno essere confermati o rivisti, ma solo al rialzo, in base alle condizioni di mercato del giorno di chiusura dell’emissione. Il codice ISIN, per identificare il titolo durante il periodo di collocamento, è IT0005547390.

"Il collocamento non prevede riparti, nè commissioni, né tetti all’investimento, che potrà partire da un minimo di 1.000 euro. Ai risparmiatori sarà sempre assicurata la completa soddisfazione degli ordini, salvo la facoltà da parte del Ministero di chiudere anticipatamente l’emissione", spiegano dal Mef. Il collocamento "avverrà sulla piattaforma elettronica MOT (il mercato telematico delle obbligazioni e titoli di Stato di Borsa Italiana) attraverso le seguenti banche dealers: Intesa Sanpaolo S.p.A. e Unicredit S.p.A, ma il Titolo è disponibile presso tutta la rete bancaria e postale, ovunque si detiene un conto titoli". BTP Valore inoltre si può sottoscrivere anche direttamente online, attraverso il proprio home-banking se abilitato alla funzione di trading-online, senza quindi recarsi in filiale o presso gli uffici postali. Non sono previsti limiti o tetti all’emissione. Tutti i dettagli dell'emissione sono pubblicati nella Scheda Informativa del Titolo.