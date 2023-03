Bce, marcia indietro di Lagarde sui tassi di interesse: “Stop ai rialzi”

20 marzo 2023 a

La Banca Centrale Europea si ferma sui continui aumenti dei tassi di interesse per contrastare l’inflazione. Ad annunciarlo è la stessa Christine Lagarde, presidente dell’istituto di Francoforte, intervenuta in commissione Affari Economici del Parlamento Europeo: “Nella dichiarazione conclusiva del Consiglio direttivo della Bce, la scorsa settimana, non abbiamo ripetuto l’impegno a continuare con un incremento dei tassi in maniera costante. Davanti all’incertezza che si profilava e alle tensioni sui mercati è stato chiaro come fosse più ragionevole non spingersi oltre, vincolando all’arrivo di nuovi dati le prossime scelte. Visto il tasso di inflazione attuale e il nostro obiettivo di inflazione al 2%, l’aumento di 50 punti base è stata una decisione forte che andava presa, è stato ragionevole invece non indicare quali potranno essere le future decisioni. Se ci fossimo basati solo sullo scenario di base al netto delle tensioni attuali avremmo indicato la necessità di ulteriori rialzi ma a fronte dell’incertezza non sarebbe stata una decisione giusta. Non ho detto - specifica Lagarde - che i rialzi tassi non saranno costanti in futuro, ho detto che le prossime decisioni si baseranno sui dati”.

Dopo le grandi critiche, dell’Italia in particolare, la Bce si prende quindi un periodo di riflessione per valutare le giuste contromosse economiche: “Si prevede che l’inflazione rimarrà troppo alta per troppo tempo. L’elevato livello di incertezza rafforza l’importanza di un approccio dipendente dai dati per le nostre decisioni sui tassi ufficiali, che saranno determinate dalla nostra valutazione delle prospettive di inflazione alla luce dei dati economici e finanziari in arrivo, della dinamica dell’inflazione sottostante e della forza della trasmissione della politica monetaria. I tassi di interesse chiave della Bce rimangono - la sottolineatura di Lagarde - il nostro strumento principale per definire l’orientamento della politica monetaria”.