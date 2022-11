Economia, la Bce annuncia il nuovo rialzo dei tassi. Lagarde prepara l'intervento

28 novembre 2022 a

Christine Lagarde, presidente della Bce, in audizione in commissione Affari economici e monetari al Parlamento europeo è tornata a parlare delle mosse di Francoforte per contrastare l’inflazione: “Siamo impegnati a riportare l’inflazione al nostro obiettivo di medio termine e siamo determinati a prendere le misure necessarie per farlo. Prevediamo di aumentare ulteriormente i tassi fino ai livelli necessari per garantire che l’inflazione torni tempestivamente al nostro obiettivo di medio termine del 2%. In questo contesto di elevata incertezza e con shock complessi che colpiscono l’economia, le decisioni del Consiglio direttivo continueranno a dipendere dai dati e seguiranno un approccio riunione per riunione. Quanto dobbiamo andare oltre e quanto velocemente dobbiamo arrivarci dipenderà dalle nostre prospettive aggiornate, dalla persistenza degli shock, dalla reazione delle aspettative salariali e di inflazione e dalla nostra valutazione della trasmissione del nostro orientamento politico”.

“Accogliamo - ha proseguito Lagarde nel suo intervento - con favore anche le proposte della Commissione per riformare il quadro di governance economica dell’Ue. Sono necessarie politiche fiscali sostenibili non solo per garantire la sostenibilità del debito a medio termine, ma anche per sostenere le tre transizioni chiave che determineranno il nostro futuro e il nostro modello di crescita: verso un’energia più pulita, una maggiore sicurezza economica e un’economia più digitale e produttiva. Le proposte della Commissione sono un buon punto di partenza per la discussione. Incoraggio - ha concluso la presidente Bce - i responsabili politici dell’Ue, compreso questo Parlamento, a raggiungere presto un accordo fattibile e ampiamente condiviso per contribuire a rafforzare le fondamenta della nostra Unione economica e monetaria”.