Tetto contanti cosa significa, Cartabellotta provoca: la foto che scatena la polemica

Giada Oricchio 11 novembre 2022

“Il mio tetto al contante? 10 euro”. La provocazione è di Nino Cartabellotta, presidente di Gimbe, la Fondazione che ha come scopo di favorire la diffusione e l’applicazione delle migliori evidenze scientifiche con attività indipendenti di ricerca, formazione e informazione scientifica, al fine di migliorare la salute delle persone. L’esperto di ricerca e sanità, diventato un punto di riferimento per i dati sulla pandemia da Covid-19, ha pubblicato su Twitter la foto del suo portafoglio aperto: spiccano 4 carte di credito e un foglio da 10 euro. Lapidario il commento: “Il mio tetto di contante”.

Cartabellotta ha fatto capire con ironia di non condividere la decisione del governo Meloni di alzare il tetto del contante a 5.000 euro parametrandolo alla media europea, dove però il sommerso è nettamente inferiore all’Italia. A oggi esistono poche ricerche scientifiche sul tema e non si può dare una risposta definitiva alla domanda se una maggiore circolazione di cash favorisca o no l’evasione fiscale. Tuttavia, come fa notare “pagellapolitica.it”, limitare l’uso del contante ha un impatto positivo nel ridurre il cd.nero.