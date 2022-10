Qual è il tasso di inflazione oggi in Italia: a ottobre sfiora il 12%

28 ottobre 2022 a

a

a

L'inflazione vola all'11,9% a ottobre. Un livello che il nostro Paese non vedeva dal marzo del 1984, e che l'Istat certifica come "straordinaria accelerazione" anche perché il mese precedente era stata dell'8,9%. I prezzi corrono ancora di più per la spesa di cibo e prodotti per la casa: il 'carrello della spesa' aumenta infatti del 12,7%, arrivando ad avvicinarsi al record di giugno 1983 quando toccarono il +13%.

Sempre l'Istat - questa volta nella nota dedicata ai prezzi alla produzione dell'industria e delle costruzioni - indica che a settembre 2022 sul mercato interno la crescita su base annuale dei prezzi della fornitura della luce è aumentata del 216,4% e quella del gas del 167,6%.

Le stime preliminari per ottobre dell'Istituto di statistica raccontano che l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (Nic) (al lordo dei tabacchi) registra un aumento del 3,5% su base mensile.

"La forte accelerazione dell'inflazione su base tendenziale - dice l'Istat - si deve soprattutto ai prezzi dei beni energetici" con una crescita che passa da +44,5% di settembre a +73,2%, e "in misura minore ai prezzi dei beni alimentari" che da +11,4% vanno a +13,1% (gli altri beni da +4% a +4,5%). C'è invece un rallentamento dei prezzi dei servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona: passano da +5,7% di settembre a +5,1% di ottobre. L'inflazione acquisita per il 2022 è a +8% per l'indice generale e a +3,7% per la componente di fondo.

Il carrello della spesa: i prezzi dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona passano da +10,9% a +12,7%, e quelli dei prodotti ad alta frequenza d'acquisto da +8,4% a +8,9%.