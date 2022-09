Qual è il prezzo della benzina oggi: "Mai successo da ottobre". La rivoluzione ai distributori

19 settembre 2022 a

Le rilevazioni di Quotidiano Energia parlano chiaro: mentre il prezzo della benzina scende alla pompa sotto quota 1,7 euro al litro, i listini del gasolio rimangono ancora elevatissimi, con il diesel che in modalità self viene venduto a 1,809 euro al litro.

"Oggi un litro di gasolio costa in media il 19,3% in più rispetto allo stesso periodo del 2021, quando il prezzo medio del diesel si attestava a 1,516 euro al litro – spiega il Codacons – quasi 30 centesimi di sovrapprezzo e nonostante il taglio delle accise disposto dal Governo. Questo significa che per un pieno di diesel si spendono oggi 14,65 euro in più rispetto allo scorso anno, con una maggiore spesa su base annua pari a +352 euro a famiglia".

“Senza il taglio delle accise i prezzi dei carburanti sarebbero ancora abbondantemente superiori ai 2 euro al litro, e proprio per questo riteniamo che sui prezzi di benzina e gasolio non sia stato fatto abbastanza, e che prorogare ogni 15 giorni gli interventi sulle accise non possa essere la soluzione al problema dei listini dei carburanti” evidenzia il presidente Carlo Rienzi.