Alla Camera le idee per il rilancio dell'economia del mare

Idee per lo sviluppo del Paese

19 settembre 2022 a

a

a

Venerdì scorso si è svolta presso la Sala dei Gruppi Parlamentari della Camera dei deputati la Tavola Rotonda “Economia del Mare. Sfide e opportunità del mare, sviluppo e protezione sostenibile della Blue Economy, dell’intermodalità e del Mediterraneo." organizzata dall’avv. Giuseppe Cavuoti ed il suo GC Network e Centro Studi in collaborazione con il presidente di App to You Group, dott. Nicola Camillo. Presente il Vice Presidente della Camera dei Deputati, On Fabio Rampelli, che ha voluto l'evento, che è intervenuto sul tema e si è trattenuto per alcune ore ad ascoltare l'importante serie di interventi e a premiare decine di studenti universitari e dei loro Tutor. Che ha visto la partecipazione anche de: Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, la Scuola Forense V.E. Orlando, Il sole 24 ore, Confitarma, Sace, Simest, Sinloc Spa, e molte altre istituzioni. Numerosi i temi trattati. L’evento si è svolto con una formula dialogativa ibrida, utilizzando tecniche tipiche degli hackaton, in cui esperti, manager, professionisti, Istituzioni ed imprese si sono confrontate. Sono state analizzate le nuove traiettorie di geopolitica, conseguenza della crisi Russo ucraina. Con la necessità di riscrivere il PNRR che tenga conto di nuove prospettive di politiche del Mare. Asset strategico per il nostro Paese. GC Network guarda con estremo favore a queste iniziative che consolidano sul territorio la conoscenza e la nuova “cultura” relativa ai nuovi strumenti. Il Gruppo è operativo in stretto contatto con MAECI su diverse priorità. Nell’incontro si sono affrontate diversi aspetti legati alla intermodlità ed alla Economia del Mare. Presenti numerosi ospiti: l’Ammiraglio Massimiliano Lauretti, Capo reparto Pianificazione e Politica Marittima (PPM) Capitano Pier Paolo Daniele Capo Ufficio Rapporti Interministeriali e Coordinamento del Territorio del Reparto (PPM), della min. Difesa Stato Maggiore Marina Militare, la prof.ssa Francesca Moraci l’Ing. Giancarlo Gemma, l’arch. Kerrer, il Gen. Francesco castrataro, proff. Felice Arena direttore del Noel, Guido Gentile della Univ. La Sapienza, la dott.ssa Francesca Severi, il dott. Michele Grassi, il prof. Davide Maresca e l’avv. Davide Magnolia, il dott. Luca Sisto, D.G. Confitarma e Presidente dell’Istituto Italiano di Navigazione, la dott.ssa Barbara Visentini, Cons Confitarma e il dott. Antonio Errigo, Vdg ALIS. Tantissime Imprese presenti. Molti collegamenti per una giornata di confronto con proposte concrete che saranno contenute negli atti della giornata. Verranno realizzati dei workshop monotematici per iniziare delle progettualità concrete a sostegno delle imprese.