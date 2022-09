Bce, pronto l'ennesimo rialzo dei tassi. E arriva pure la recessione

17 settembre 2022 a

Il capo economista della Bce, Philip Lane, annuncia una nuova stretta sull’economia europea. “Nei prossimi incontri ci troveremo ancora ad alzare i tassi di interesse con l’obiettivo di frenare la domanda e scongiurare un rialzo delle aspettative d’inflazione” l’annuncio di Lane, che ha pure ricordato che l’istituto centrale questo mese ha aumentato i tassi di 75 punti base, dopo il rialzo di 50 punti operato a luglio. Parlando ai microfoni della tv irlandese Rte Lane ha poi annunciato che l’economia della zona euro rischia di avere una crescita piatta nei mesi invernali e non si può escludere una recessione, dati gli alti prezzi dell’energia e la carenza di gas naturale: “Se pensiamo che nei prossimi mesi cresceremo a malapena, una lieve recessione non può essere esclusa”. Da ricordare anche che martedì è previsto l’intervento della presidente della Banca Centrale Europea Christine Lagarde sui dati sull’inflazione in Germania ad agosto e sulla fiducia dei consumatori nell’Eurozona a settembre.