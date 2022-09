Transizione energetica, la parola ai tecnici

Idee per il mondo sostenibile

13 settembre 2022

Transizione energetica, mobilità sostenibile: le sfide per il futuro». Di questo si è parlato nel corso dell’evento organizzata dall’avv. Giuseppe Cavuoti e il suo GC Network e Centro Studi in collaborazione con il presidente di App to You Group, Nicola Camillo. Ai lavori ha presto parte anche il vicepresidente della Camera dei Deputati, Fabio Rampelli, che ha voluto l’evento, è intervenuto sul tema e si è trattenuto ascoltare gli interventi. Che ha visto la partecipazione anche de: Consiglio dell’ordine degli avvocati di Roma, la Scuola forense V.e. Orlando, Il Sole 24 ore, Confitarma, Sace, Simest, Sinloc Spa, e altre istituzioni. L’evento si è svolto con una formula dialogativa ibrida, utilizzando tecniche tipiche degli hackaton, in cui esperti, manager, professionisti, Istituzioni ed imprese si confrontano. Sono state analizzate le nuove traiettorie di geopolitica, conseguenza della crisi russo-ucraina e la necessità di riscrivere il Pnrr tenendo conto di nuove prospettive di politiche energetiche.

GC Network guarda con estremo favore a queste iniziative che consolidano sul territorio la conoscenza e la nuova «cultura» relativa ai nuovi strumenti. Il gruppo è operativo in stretto contatto con Maeci su diverse priorità: blocchi all’export per sanzioni; carenza di approvvigionamento di materie prime critiche; abnorme incremento costi energia; assistenza imprese su chiarimenti impianto sanzionatorio. Nell’incontro si sono affrontate diversi aspetti legati alla mobilità, transizione energetica.

Presenti numerosi ospiti: la prof.ssa Francesca Moraci l’Ing. Giancarlo Gemma, il dott. Antonio Rigon, i proff. Felice Arena direttore del Noel, Guido Gentile de La Sapienza, la dott.ssa Francesca Severi, il dott. Michele Grassi, il dott. Tiziano Pieretti, pres. Di Confindustria Toscana, il dott. Leonello Benedetti, la prof.ssa Manuela Gatto della Università di Tor Vergata, il dott. Capogrossi Colognesi, il dott. Nicola Ferretti, l’ing. Fabio Faraone di Confitarma e il professor Giordano Ferrari di Tor Vergata Confapi. Nell’incontro si sono affrontati i temi delle fonti di energia sostenibile e rinnovabili, l’idroelettrico, anche da moto ondoso, le rinnovabili da pannelli solari e turbine eoliche, le difficoltà burocratiche che rallentano i processi di adeguamento delle tecnologie.