Mari: "L'Home staging è la rivoluzione dell'immobiliare"

09 giugno 2022 a

Stiamo apportando un’evoluzione al modo di commercializzare gli immobili con il nostro metodo, ovvero il Metodo Mari. Il suo fulcro è l’home staging, la tecnica di marketing immobiliare più potente, utilizzata per presentare al meglio un immobile per esaltarne le potenzialità, in modo da poter diventare attrattivo ed accrescere l'interesse di potenziali clienti, velocizzandone i tempi e massimizzandone il profitto della vendita»: a parlare è Gianluca Mari, fondatore e amministratore delegato di Mari Team Immobiliare, agenzia specializzata nell’intermediazione e nella vendita di immobili ad uso residenziale e commerciale affiliata alla Remax Abacus

In cosa consiste il Metodo Mari?

«Partiamo dal concetto più importante: la proprietà in vendita deve essere considerata come un prodotto che sta per essere collocato sul mercato. Per questo motivo, deve essere commercializzata al meglio. In un mercato saturo di proposte, ciò che fa la differenza è come lo vendi e non ciò che vendi. Grazie al Metodo Mari l’immobile diventa talmente attrattivo da essere venduto in pochi giorni e a prezzi eccezionali. Infatti i nostri tempi medi di vendita nel 2021 sono stati di 55 giorni con uno sconto medio sui prezzi di vendita di appena il 2,87%, performance decisamente in contro tendenza rispetto a quelle di mercato, che ha tempi medi di vendita di 6/7 mesi ed uno sconto medio sui prezzi di vendita pari al 10%».

La velocità della vendita di un immobile è una delle vostre doti forti. Ma come conciliarla con la lentezza burocratica italiana e romana?

«Quella romana è molto inefficiente e rallenta tantissimo la commercializzazione degli immobili. Noi abbiamo un dipartimento legale all’interno della nostra agenzia immobiliare con la mission di regolarizzare la documentazione degli immobili non appena ci viene conferito ogni incarico di vendita. Tutto questo avviene in partnership con i nostri geometri e notai che ci certificano tutta la documentazione delle abitazioni affinché si arrivi con la documentazione conforme in largo anticipo per la stipula della compravendita che avverrà in serenità e senza sorprese non desiderate».

Che potenziali di sviluppo ha quindi la rivoluzione dell’home staging per il futuro?

«Sono quasi tre anni ormai che stiamo operando con questo Metodo, e con piacere ci siamo accorti che in particolar modo a Roma alcuni competitors stanno iniziando a dichiarare di utilizzare l’home staging nei loro protocolli commerciali. Siamo molto soddisfatti di vantare di essere i primi in Italia a utilizzare l’home staging per ogni vendita immobiliare senza costi aggiuntivi per i clienti e parallelamente di avere apportato un’evoluzione al mercato immobiliare».

Vede venti di ripresa?

La crisi tanto temuta durante i periodi più bui della pandemia non ha colpito il settore come ci si aspettava, ma lo spinto all’acquisto di una casa».

