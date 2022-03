"Il guadagno sarà enorme", l'economista Usa gela l'Occidente: i veri effetti delle sanzioni alla Russia

Le sanzioni dell'Europa e degli Stati Uniti sono destinate a mettere in ginocchio la Russia di Vladimir Putin? È tutto da vedere, perché mentre mandiamo le armi a Kiev e condanniamo l'invasione dell'esercito russo continuiamo a comprare gas russo e petrolio da Mosca. A fornire qualche numero e la sua interpretazione è Robin Brooks, capo economista del'IIF Institute of International Finance, già stratega di Goldman Sachs e del Fondo Monetario Internazionale.

L'economista mostra un grafico eloquente sul current account surplus della Russia, vale a dire l'avanzo di conto che indica che una nazione è un prestatore netto nei confronti del resto del mondo. Ebbene, la colonna relativa al febbraio 2022, quello dell'invasione dell'Ucraina e dell'inizio delle sanzioni nei confronti della Russia, vede un'impennata senza precedenti, quasi il doppio del miglior risultato dal 2007. "Le condizioni finanziarie della Russia si stanno alleggerendo e il morso delle nostre sanzioni sta svanendo, perché le esportazioni di energia della Russia generano costantemente afflussi di valuta forte, quindi, anche se abbiamo bloccato le riserve valutarie, la Russia ne sta generando di nuove. Un boicottaggio energetico russo fermerebbe questo..." commenta Brooks su Twitter.

Qualche utente gli chiede se non sarebbe più prudente basarsi sui dati di marzo, mese in cui la morsa delle sanzioni potrebbe aver avuto un effetto maggiore. "Sicuro. Ma questo significa anche aspettare un mese, mentre la guerra in Ucraina continua. Sappiamo intuitivamente cosa sta succedendo. Le esportazioni di energia diminuiranno leggermente a causa dell'autosanzione delle società occidentali. Ma anche le importazioni stanno crollando a causa della recessione. Quindi il current account surplus sarà enorme", è la risposta dell'economista. A rilanciare il tweet è anche Mario Sechi, direttori dell'agenzia Agi: "Sanzioni con il gas aperto. Conseguenze inattese" è la sintesi efficace sulla situazione.

