Prorogate le tasse per gli allevatori danneggiati da peste suina africana e aviaria

Tre nuovi casi di peste suina africana sono stati accertati oggi dall’ Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte Liguria e Valle d’Aosta. Due delle tre nuove positività sono state rilevata ad Arquata Scrivia, una a Montaldeo, tutte in provincia di Alessandria. Nei due comuni erano già stati ritrovati campioni positivi alla peste suina africana. I casi positivi salgono, pertanto, a 39, tre in più di ieri, di cui 20 per ritrovamenti in Piemonte, 19 per ritrovamenti in Liguria.

Nel decreto Milleproroghe è stata accolta la proroga dei versamenti fiscali in scadenza tra il 1° gennaio 2022 e il 31 luglio 2022 per le imprese avicunicole e suinicole che operano nelle aree interessate dalle restrizioni sanitarie per le emergenze di influenza aviaria e di peste suina. Secondo la nuova previsione, i versamenti sospesi potranno essere effettuati entro il 16 settembre 2022 nel caso in cui l’azienda scelga la modalità di pagamento in un’unica soluzione; nel caso in cui si scelga il pagamento in quattro rate mensili, queste dovranno essere corrisposte entro il 16 di ciascuno dei mesi da settembre a dicembre 2022.

