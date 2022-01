Il Mef schiaffeggia Giuseppe Conte sul cashback: costi esorbitanti e inutile

Gianfranco Ferroni 14 gennaio 2022 a

Una misura «molto onerosa» e «non mirata»: il Mef guidato da Daniele Franco ha affondato il cashback voluto dall'ex premier Giuseppe Conte. Uno schiaffone in piena regola, con un documento ministeriale che non prevede appello, sottolineando che la valutazione ex post del progetto cashback ha fornito risultati che non suggeriscono di riproporne l'adozione come strumento indiretto di riduzione dell'evasione fiscale e dell'economia sommersa. In particolare, la bocciatura è clamorosa nel punto in cui si rileva che il costo del progetto, pari a 4,75 miliardi di euro, risulta superiore alla potenzialità di recupero di gettito evaso. Amen.

