Benzina alle stelle. In un anno prezzi su del 52%. Rincari anche per il Gpl

Prezzi in salita per gpl auto e combustibili. In un anno la benzina è salita del 52%, anche se proprio la benzina e il diesel sono in leggero calo. Questo quanto emerge dall'ultima rilevazione del 2021 dei «prezzi Italia» da parte del ministero della Transizione ecologica così come riportati da «Staffetta quotidiana». Facendo il confronto con l'ultima rilevazione del 2020, quest' anno al netto delle imposte il «prezzo Italia» della benzina è salito del 52,35%, quello del gasolio auto del 48,96%, quello del gpl auto del 44,77%, quello del gasolio riscaldamento del 39,26%, quello del fluido del 30,94% e quello del denso Btz del 48,45%. Sulla rete, al netto delle imposte - prosegue la rilevazione- «la benzina è scesa di altri 2,35 euro per mille litri (-0,34%) a 681,10 euro, e il gasolio auto di 1,49 euro per mille litri (-0,22%) a 682,04 euro, mentre il gpl auto è risalito di 0,17 euro per mille litri (+0,03%) a 524,34 euro.

Sull'extra-rete, il gasolio da riscaldamento è salito di altri 4,80 euro per mille litri (+0,65%) a 739,50 euro, il fluido di 0,24 euro per mille chili (+0,04%) a 649,44 euro e il denso Btz di 2,56 euro per mille chili (+0,46%) a 563,39 euro. Al consumo e al lordo delle imposte, rispetto al 20 dicembre, il «prezzo Italia» self della benzina, praticato mediamente sulla rete in modalità self-service, è sceso poco sopra 1,71 euro a litro, il gasolio auto poco sopra 1,58 euro e il gpl in modalità servito ha sfiorato 0,82 euro. Per la precisione la benzina è scesa di 2,87 euro per mille litri (-0,17%) a 1.719,59 euro e il gasolio auto di 1,82 euro (-0,11%) a 1.585,32 euro, mentre il gpl auto è risalito di 0,21 euro (-0,03%) a 819,37 euro. Facendo il confronto con l'ultima rilevazione di novembre, in dicembre i «prezzi Italia» sono tutti calati. Al netto di accisa e Iva, sulla rete la benzina è scesa di 18,99 euro per mille litri (-2,71%), il gasolio auto di 18,17 euro (-2,59%) e il gpl auto di 13,09 euro (-2,44%). Alla pompa, imposte incluse, la benzina è scesa di 23,17 euro per mille litri (-1,33%), il gasolio auto di 22,17 euro (-1,38%) e il gpl auto di 15,96 euro (-1,91%).

