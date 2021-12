Fisco, gli enti locali avranno più tempo per aumentare le addizionali Irpef. Ecco la novità in manovra

17 dicembre 2021 a

Più tempo agli enti locali per fissare le addizionali Irpef. Per la precisione tre mesi in più. E' una delle novità dell'ultima ora della manovra di bilancio.

Un differimento di tre mesi dei termini in materia di addizionali regionale e comunale all’imposta sull’Irpef. Lo prevede l’emendamento del governo alla manovra che stabilisce che Regioni e province autonome avranno tempo fino al 31 marzo 2022 per pubblicare sui propri bollettini ufficiale la misura dell’aliquota addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche adottata per l’anno di imposta 2022.

Il termine finora previsto era fissato al 31 dicembre 2021 e la modifica è necessaria, si legge nella relazione tecnica, per consentire di adeguare le legislazioni regionali e delle Province autonome alle modifiche in materia di Irpef previste dalla legge di bilancio con la riduzione da cinque a quattro degli scaglioni di reddito.

