Caro bollette, le famiglie potranno pagarle in 10 rate. Ecco l'emendamento alla manovra. Ma i consumatori: "Scappatoia insufficiente"

17 dicembre 2021 a

a

a

Arriva un'ulteriore mossa del governo contro il caro bollette. Per far fronte alle difficoltà di pagare le bollette di luce e gas a causa dell’aumento dei prezzi, verrà data alle famiglie la possibilità di rateizzare gli importi per un periodo non superiore a 10 mesi senza l’applicazione di interessi.

Confindustria, schiaffo ai sindacati: "Solo il 5% ha aderito allo sciopero". Ma le sigle sparano altri numeri

Lo prevede l’emendamento del governo alla manovra. L’Arera dovrà quindi definire, nel limite di 1 miliardo, le regole applicative e fornirà indicazioni alla Cassa per i servizi energetici e ambientali per l’applicazione della norma.

Emergenza Covid per tutto il 2022. Il governo stanzia i fondi e ammette la resa

«Una scappatoia insufficiente!» afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori. «È la prova del nove che il Governo si attende una stangata senza precedenti e che i 3,8 miliardi finora previsti per contenere i rialzi sono ritenuti dall’Esecutivo stesso del tutto inadeguati. Per questo, invece di limitarsi a prevedere la rateizzazione delle bollette, rinviando soltanto la mazzata, dovrebbe raddoppiare gli stanziamenti, congelando temporaneamente la riforma dell’Irpef o prevedendo un’aliquota straordinaria per i redditi più alti come aveva proposto inizialmente Draghi» conclude Dona.

Fisco, gli enti locali avranno più tempo per aumentare le addizionali Irpef. Ecco la novità in manovra

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.