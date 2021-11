Non siamo il bancomat dello Stato, Bonomi contro la Cig

02 novembre 2021 a

«Non è pensabile che le imprese versino allo Stato 3 miliardi di cassa integrazione, ricevendo prestazioni per 600 milioni, siamo contributori netti per 2,4 miliardi. Non possiamo essere sempre bancomat di Stato. Se vogliamo dare la cassa integrazione a tutti, tutti dovranno contribuire. Siamo fermi a una cassa integrazione di epoca fordista, dobbiamo mettere al centro i diritti delle persone, non gli spettri della lotta tra servi e padroni». Lo ha detto il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, intervenendo all’assemblea generale di Confindustria Umbria.

