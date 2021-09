Accordo con la Ferragni per gli occhiali griffati, Safilo vola in Borsa

14 settembre 2021 a

Safilo ha stretto un accordo con Chiara Ferragni per la produzione e la distribuzione della prima collezione eyewear in licenza a marchio Chiara Ferragni. L’intera gamma di occhiali, sia da sole sia da vista, verrà presentata per la Primavera Estate 2022 e sarà disponibile da gennaio 2022.

A Piazza Affari è subito corsa agli acquisti sul titolo Safilo, che segna +6% in area 1,82 euro dopo esser schizzato in avvio fino +14% circa a 1,968 euro.La prima collezione eyewear a marchio Chiara Ferragni sarà disponibile da gennaio 2022.

