Chiara Ferragni resta senza soci: la fashion blogger fa dimagrire il gruppo

Dopo essersi liberata della sorella e di un socio scomodo, Chiara Ferragni fa “dimagrire” il suo gruppo. Qualche giorno fa, infatti, la fashion-blogger ha guidato un’assemblea della sua Sisterhood che ha varato un aumento di capitale da 10mila a 20mila euro di nominale con un sovrapprezzo di 995 mila euro: il sovrapprezzo è avvenuto mediante il conferimento, da parte della stessa Ferragni, di un’altra sua società denominata Tbs Crew. Per l’operazione è stata redatta una perizia dal commercialista Massimo Rho che ha attestato in oltre 1,7 milioni il valore del 100% di Tbs Crew. Tbs Crew, che gestisce il marchio “The Blonde Salad” e che nel 2020 ha segnato ricavi per 4,8 milioni con un utile di 1,32 milioni, ha da poco visto la Ferragni arrivare al 100% liquidando il 45% del suo socio Morgese col pagamento di milione di euro. Sisterhood, che si occupa del magazine online “The Blonde Salad” e che opera come talent agency e nella digital marketing strategy, archiviato il 2020 con un fatturato di 12,9 milioni e un utile di 5,76 milioni, ha visto poche settimane fa la Ferragni salire al 100% liquidando la sorella Valentina che possedeva lo 0,5% al prezzo simbolico di 50 euro, corrisposto anche al manager Fabio Salvatore Maria Damiano che aveva una quota identica.

