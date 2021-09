Chiara Ferragni e la foto in intimo trasparente, Fabrizio Corona va fuori di testa: "Se la..."

Giada Oricchio 10 settembre 2021 a

Chiara Ferragni in intimo bondage nero trasparente e pose sexy ha sollevato un polverone sul web e mandato ko Fabrizio Corona che non ha perso occasione per commentare in modo salace. Ferragni sa come far parlare di sé e le ultime foto sul suo account Instagram ne sono la prova, i follower si sono spaccati tra chi apprezzava e chi la giudicava troppo audace e appariscente. Una polemica in cui si è gettato a capofitto l’ex re dei paparazzi.

Ferragni nuda sui social, anche Fedez va fuori di testa

Corona prima ha ripostato nelle sue storie gli scatti di Chiara Ferragni con frasi allusive, poi ha rincarato la dose rispondendo alle domande provocatorie dei follower. Un utente gli ha scritto senza tanti giri di parole: “Te la trom****sti la Ferragni?” e quello ha pubblicato un “SI” a caratteri maiuscoli che nel linguaggio dei social vuol dire rafforzare il concetto, mentre a un altro fan che ha puntualizzato: "Non fa nulla, tanto nessuno ti ca*a. Meno che mai la Ferragni”, Corona ha fatto sfoggio di tutto il suo ego: “Mmmm... Secondo me se la incontro...”. Come a dire che riuscirebbe a conquistarla. Affermazioni che hanno suscitato critiche e ironia, ma nessuna replica pubblica da parte dei “Ferragnez”, decisi a ignorare i tentativi di visibilità dell’ex paparazzo a loro spese.

